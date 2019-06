Historisch zeilschip zinkt na botsing met containerschip op de Elbe

Een zeilboot uit de negentiende eeuw is zaterdag gezonken nadat hij in aanvaring kwam met een containerschip op de Elbe. Dat heeft de politie van Hamburg gemeld. Bij het ongeval in Stade, in het noorden van Duitsland, raakten vijf mensen gewond. Een van hen was er erg aan toe.

Het houten zeilschip “No 5 Elbe” uit 1883 was pas eind mei teruggekeerd naar de haven van Hamburg na een renovatie ter waarde van 1,5 miljoen euro. Het kon gehuurd worden voor toeristische rondvaarten.

Volgens de politie botste het schip zaterdag rond 14.30 uur tegen het 141 meter lange containerschip Astrosprinter, dat onder de Cypriotische vlag richting de Noordzee voer. Aan boord van het zeilschip waren 43 personen, die door de brandweer in veiligheid werden gebracht. Vijf mensen raakten gewond. Het zeilschip kon niet meer naar de oever worden getrokken en zonk in de monding van de zijrivier Schwinge. Het containerschip kon zijn reis voortzetten. De politie heeft een onderzoek gevoerd naar de omstandigheden van de botsing.

De 37 meter lange zeilboot was het laatste overgebleven zeeschip uit het tijdperk van de houten scheepsbouw in Hamburg. Het was in 1883 zeevaardig en werd in 2002 door de Stichting Hamburg Maritim vanuit Seattle weer naar Hamburg gebracht, waar het gebruikt werd voor rondvaarten. Het lag tot eind mei acht maanden lang in een werf in Denemarken, waar het onder meer een nieuw achtersteven kreeg.