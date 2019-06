Manuel Neuer dolt: Duitse doelman dribbelt tegenstander helemaal gek

Dat Manuel Neuer veel meer is dan een doelman, dat wisten we al langer. Door blessures was de Duitse nummer één lange tijd in mindere vorm, maar in de EK-kwalificatiewedstrijd van Die Mannschaft tegen Wit-Rusland liet de man van Bayern nog eens het beste van zichzelf zien met een geweldige dribbel. Zelfs Lionel Messi zou hiervoor rechtstaan.