EK-KWALIFICATIE. Wereldkampioen Frankrijk met de billen bloot, Italië komt weer tot leven, Duitsland houdt het sober

De Rode Duivels kenden geen problemen met Kazachstan, maar ook op andere Europese velden werd er gevoetbald. Een overzicht van de uitslagen in de EK-kwalificatiecampagne.

De derde speeldag in Groep H zorgde voor een opmerkelijke uitslag. Turkije was in het Konya Büyüksehir Belediye Stadyumu in Koya met 2-0 te sterk voor wereldkampioen Frankrijk. De Turken, die zo een negen op negen pakken zonder tegendoelpunt, legden al voor rust die eindstand vast via doelpunten van Kaan Ayhan en Cengiz Ünder. Defensief stonden de Franse niet al te best, maar ook aanvallend was het een donkere avond. Frankrijk creëerde letterlijk geen enkele kans.

GOAL | Turkije verrast Frankrijk, het staat 1-0! 😳



GOAAL | Turkije profiteert van de fouten in de Franse verdediging en loopt verder uit, het staat 2-0! 🆘😅



In de andere wedstrijden in de groep trokken IJsland en Moldavië aan het langste eind. De IJslanders waren met 1-0 te sterk voor Albanië, terwijl Moldavië met dezelfde score won van Andorra. Turkije leidt de dans met 9 punten, voor Frankrijk en IJsland met 6 punten.

In Groep J heeft Italië een uitstekende zaak gedaan. De Azzurri, met een relatief jong elftal, leken wel te herleven en wonnen in Griekenland met 0-3. Die eindstand stond al na 33 minuten op het scorebord na doelpunten van Nicolo Barella, Lorenzo Insigne en Leonardo Bonucci.

GOAAL | Barella brengt Italië op voorsprong in deze wedstrijd, 0-1! 🙏



GOAL | Wat een prachtig doelpunt van Insigne, dubbele voorsprong voor Italië! 😍



Italië gaat met een negen op negen en nog geen enkel tegendoelpunt aan de leiding. Finland won verrassend van Bosnië-Herzegovina en is tweede met 6 punten, voor de Bosniërs en Grieken met 4 punten. Armenië won met 3-0 van Liechtenstein en pakte zijn eerste punten.

Duitsland had zaterdag weinig moeite met Wit-Rusland. Die Mannschaft kwam al vroeg op voorsprong via een harde knal van Leroy Sané. Na de pauze dikte Marco Reus de uiteindelijke eindstand nog aan tot 0-2.

GOAAL | Sane opent de score voor Duitsland! 🤙



GOAAL | Reus maakt er koelbloedig 0-2 van voor Duitsland! 🤩



Daarmee blijven de Duitsers na twee speeldagen foutloos met zes op zes. Noord-Ierland gaat na de 1-2-overwinning in Estland aan kop met 9 punten. Nederland telt 3 punten uit twee matchen.

