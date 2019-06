ANALYSE. Wie houdt niet van Eden Hazard?

Is er eigenlijk iemand die niet van Eden Hazard houdt? Hij werd bij elk doelpunt geknuffeld alsof hij er zelf eentje had ingetrapt, zelfs als hij er in de verste verte niets mee te maken had. Elke keer als hij de bal had, ging een siddering door het publiek. Nooit werd een nam luider gescandeerd dan die van hem. En hij was niet eens Man van de Match. Dat was Dries Mertens.