Geblunder in de MLS: Argentijnse doelman pakt uit met onwaarschijnlijke owngoal

Terwijl de Rode Duivels geen enkele moeite kenden met Kazachstan, werd in de Amerikaanse competitie gewoon gevoetbald. De San Jose Earthquakes speelden op eigen veld 2-2 gelijk tegen Dallas. Op zich geen bijzondere uitslag, maar bij de thuisploeg zullen ze toch wel eens goed gevloekt hebben. San Jose kwam namelijk op het halfuur op achterstand na een gigantische blunder van doelman Daniel Vega. De 35-jarige Argentijn verwerkte een terugspeelbal op de meest dramatische manier die mogelijk is. Via de hak van zijn schoen bolde het leer over de doellijn, tot ongeloof van Vega.