Thorgan Hazard over transfer van broer naar Real Madrid: “De vergelijking met Ronaldo en Messi? Eden moet vooral Eden blijven”

Scoren zat er voor Thorgan Hazard niet in tegen Kazachstan, maar de makkelijke 3-0-zege én het familiemoment vooraf zorgde voor een prima avond.

“Na een kwartier stonden we 2-0 op voorsprong en hadden we de match stevig in handen”, aldus de linkerflank. “Die vroege voorsprong gaf rust aan de verdediging en Thibaut en liet ons toe ons spel te spelen. Vergeet ook niet dat het voor vele spelers een tijdje geleden was dat ze nog speelden. Dinsdag zal het nog beter lopen. Als we daar winnen, zetten we een belangrijke stap richting groepswinst.”

Vooraf gingen Thorgan en Eden op de foto met vader Thierry, moeder Carine en broers Kylian en Ethan. Een heuglijk moment voor de familie Hazard.

“Vooral voor mama was deze familiefoto op het veld een mooi souvenir. Zij is erg fier nu Eden eindelijk bij Real getekend heeft. En papa ook Door mijn transfer naar Dortmund en die van Eden naar Real was het een drukke periode voor hem. Nu kan hij een beetje gaan rusten.”

Ook Thorgan zelf is trots op zijn oudere broer.

“Eden kende zeven schitterende seizoenen bij Chelsea. Hun supporters zijn natuurlijk ontgoocheld over zijn vertrek, maar ze moeten het hem gunnen. Het is mooi dat hij in een goede verstandhouding én met die Europa League kon vertrekken. Real Madrid was zijn droomclub. Eindelijk heeft hij die kunnen realiseren. Hun fans zullen snel gek van hem zijn. Eden wordt nu vergeleken met Ronaldo en Messi, maar moet vooral Eden blijven. Of hij zijn nummer 10 voor het nummer 7 zal inruilen? Zijn nummer 10 is bezet (door Modric, red.), maar ach, het blijft maar een nummer hé.”