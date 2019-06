Er wordt zondag een Europese titel in het voetbal uitgedeeld op een toernooi waar u nog nooit van gehoord heeft

De Rode Duivels hadden zaterdagavond absoluut geen enkele moeite met Kazachstan in een wedstrijd van de EK-kwalificatiecampagne. Het werd 3-0 in Brussel. Maar wat weinig mensen weten, is dat er zondag een EK-finale gespeeld wordt.

Het Europees kampioenschap voetbal vindt toch pas in 2020 plaats? Dat klopt, maar dit jaar stond in Artsakh (een deel van Azerbeidzjan) de CONIFA European Football Cup op het programma. De derde editie van een Europese voetbalstrijd tussen “staten, regio’s, minderheden en sportgeïsoleerde gebieden”, zoals de CONIFA dat zelf omschrijft op zijn website.

De Europese tak van de organisatie heeft 28 leden. Daar zijn verschillende onbekendere regio’s bij, maar ook bekende namen zoals Monaco, Sardinië en Groenland.

De eerste editie van het EK vond plaats in 2015, waarbij Hongarije het gastland was. De tweede editie was twee jaar later in Noord-Cyprus. Beide keren trok Padania, een gebied in Noord-Italië, aan het langste eind. De Italianen wonnen eerder al drie keer het WK (2008-2010) en werden ook een keer derde (2018). Toen kroonde Artsakh zich tot wereldkampioen na een wedstrijd die geleid werd door ex-topref Mark Clattenburg en die een themalied van Right Said Fred had.

De derde editie van het EK zal Padania echter niet winnen. In de groepsfase werd het deze keer op doelsaldo geklopt door West-Armenië, dat tweede werd achter groepswinnaar Zuid-Ossetië (Georgië). In de andere groep bezetten Abkhazië (Georgië) en Chameria (Albanië), waar ene Marco van Basten Cema speelt, de eerste twee plekken.

De finale zondag wordt een strijd tussen West-Armenië en Zuid-Ossetië, dat Padania klopte voor bijna 5.000 toeschouwers dankzij speler van het toernooi Batradz Gurtsiev.

Er zijn momenteel ook plannen voor een toernooi voor vrouwen. In 2018 won Sapmi, een uitgestrekt gebied tussen Noorwegen en Rusland, de eerste vrouwenwedstrijd in CONIFA-verband. Met 4-0 van Noord-Cyprus. Nog in 2019 zou een WK moeten plaatsvinden in Noorwegen.

Afwachten wie dan aan het langste eind trekt, maar eerst kijken wie het EK bij de mannen wint.

