Eindelijk weten we wie de schuldige was voor het incident met de Starbucks-beker in Game of Thrones

Herinnert u zich nog de koffiebeker die tijdens een van de laatste afleveringen van ‘Game of Thrones’ in beeld kwam? In een interview met talkshowpresentator Conan O’Brien vertelt Sophie Turner, Sansa Stark in de serie, wat er volgens haar echt gebeurd is.

Aflevering vier van het laatste seizoen van Game of Thrones ging na afloop wereldwijd meer over de tongen dan de andere episodes van de reeks. Niet omwille van briljante dialogen of straffe scènes met duellerende draken, maar omdat een kartonnen koffiebeker van Starbucks tijdens het filmen op de set was blijven staan en ook in de montage niet werd opgemerkt.

Een onvergeeflijke slordigheid volgens de ene, een geniale marketingtruc volgens de andere. HBO liet de anachronistische misser in ieder geval digitaal verwijderen. “Soms vergeet je gewoon dingen op een set”, reageerde art director Hauke Richter in Variety.

In een interview met talkshowhost Conan O’Brien zegt Sophie Turner, die Sansa Stark speelt in de reeks, dat het Kit Harrington (Jon Snow) was die zijn drankje was vergeten op te ruimen: “De beker stond op de plaats waar ook Kits stoel was”, zegt Turner. “Eerst dacht ik nog dat Emilia (Clarke, die Daenerys Targaryen speelt, nvdr.) de schuldige was, maar Kit is lui. Het is echt iets dat hij zou kunnen gedaan hebben.”

Korset

“Zodra hij opstond en wegwandelde, leek het alsof de beker naast mijn stoel stond”, zegt Turner nog. “Maar ik ben er 100% zeker van dat het van hem was.”

Turner haalt voor haar verdediging nog aan dat ze zo weinig mogelijk drinkt tijdens het filmen, omdat ze een korset draagt en anders te veel zou moeten plassen of zou moeten overgeven. “Het is dus ook niet Emilia, omdat ook zij een korset draagt. Kit draagt er geen, dus de beker was zeker van hem”, besluit de actrice.