Albanees (24) aangehouden voor poging tot moord na vechtpartij in asielcentrum

Het gerechtshof in de Keizerstraat in Mechelen. Foto: Joris Herregods

Mechelen - De onderzoeksrechter heeft zaterdag een 24-jarige man van Albanese afkomst aangehouden na een vechtpartij in het asielcentrum in Mechelen vrijdagochtend. Hij is in verdenking gesteld van poging tot moord en slagen en verwondingen. “Het slachtoffer is buiten levensgevaar”, stelt het parket.

In het noodopvangcentrum in het voormalig ziekenhuis op de Zwartzustersvest was vrijdag omstreeks 6.30u een vechtpartij ontstaan. De politie, die haar commissariaat vlakbij heeft, kwam massaal ter plaatse.

Bij de vechtpartij viel er ook een gewonde. Volgens verschillende bronnen kreeg het slachtoffer van de Albanees een mes in de halsstreek, al konden de woordvoerders van parket en politie dat zaterdagavond niet bevestigen. “Het slachtoffer is alleszins buiten levensgevaar”, zegt Stéphanie Chomé, woordvoerster van het parket Antwerpen. De man mocht vrijdag het ziekenhuis al verlaten omdat de verwondingen bleken mee te vallen.

De verdachte van de feiten is zaterdag verhoord door de onderzoeksrechter, waarna hij is aangehouden. De twintiger is officieel in verdenking gesteld van poging tot moord en slagen en verwondingen.

Wat het motief was voor de feiten is nog steeds onduidelijk en onderwerp van verder onderzoek.”Na zijn aanhouding is de verdachte opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Begin volgende week moet hij voor de raadkamer verschijnen”, vertelt Chomé. Dan wordt beslist of de verdachte langer in de cel moet blijven.