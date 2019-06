Boris Johnson weigert brexit-factuur te betalen

Voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, de mogelijke opvolger van Theresa May als Brits premier, heeft gezegd dat hij weigert een “echtscheidingsrekening” van 39 miljard pond te betalen, tenzij betere brexit-voorwaarden worden aangeboden. Johnson deed de uitspraken in een interview met de Sunday Times.

“Ik vond het altijd al opmerkelijk dat we moesten instemmen met de hele cheque voor een definitieve deal”, zei Johnson.”Voor het verkrijgen van een goede deal, is geld is een goed oplos- en smeermiddel.”

Theresa May nam vrijdag ontslag als leider van de regerende conservatieve partij. De partij moet nu op zoek naar een opvolger voor May, die dan ook de nieuwe Britse premier wordt. May had op 24 mei haar ontslag aangeboden, omdat ze er niet in geslaagd was overeenstemming te creëren in het parlement over de brexit. Ze kondigde meteen aan waarnemend premier te blijven tot er een opvolger verkozen wordt, een proces dat naar verwachting tot twee maanden in beslag kan nemen. Johnson is een van de kandidaten.