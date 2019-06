Spits van Crystal Palace doet boekje open over racisme in het voetbal: “Bijna elke wedstrijd word ik aap of neger genoemd”

Tijdens het voorbije seizoen kwamen er regelmatig berichten over racisme in het voetbal. Denk maar aan Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk), die in een wedstrijd tegen Internazionale oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd kreeg. Ook in Engeland waren er incidenten met onder meer Mohamed Salah, Raheem Sterling en Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens Wilfried Zaha, spits bij Crystal Palace, zijn dat geen alleenstaande gevallen. In een interview met The Jackal Magazine doet hij verhaal over hoe hij bijna wekelijks slachtoffer wordt van racisme op het voetbalveld.

“Ik word tijdens bijna elke wedstrijd aap, neger, of wat dan ook genoemd”, aldus de 26-jarige spits. Zaha is zelf Engelsman, maar zijn roots liggen in Ivoorkust. “Ik weet niet of wij voor die mensen beesten zijn. Waarom is het oké om dit te doen? Waarom zeg je dat soort dingen terwijl je naast je kind van 5 jaar oud zit? En als je vervolgens het stadion verlaat, ben je dan weer een normale vader die een normale job heeft? Mensen verbergen het feit dat ze dit soort dingen doen.”

Zaha onthulde ook dat hij zelf met iemand praat over de vele incidenten. “Weet je hoe vermoeiend het is om zo boos te worden? Het is tijdsverspilling. Er is zoveel meer om gelukkig over te zijn. Ik spreek intussen al enkele weken met een soort ‘life coach’. In het voetbal komt het zelfs zo ver dat je begint na te denken of je er écht nog van houdt, of het ‘gewoon’ je job is.”