OVERZICHT. Een van deze zes wordt de opvolger van Theresa May. Of komt er toch nog een kaper op de kust?

Dat het niet langer Theresa May zal zijn, dat is zeker. Maar wie wordt dan wél de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Eind mei kondigde de door de Brexit geplaagde May aan dat ze haar ontslag zou geven als partijleider en premier, op 7 juni. “Ik heb mijn best gedaan, maar het is niet gelukt”, zei ze toen. Tot maandag 10 juni kunnen politici zich kandidaat stellen om haar op te volgen. Wij zetten de belangrijkste kandidaten, en dus mogelijk nieuwe premiers van het VK, op een rijtje.