Honderden mannen en vrouwen over hele wereld gaan naakt op de fiets tegen klimaatverandering

Je kon er zaterdag in verschillende steden niet naast kijken. Honderden mensen namen deel aan de nieuwste editie van de World Naked Bike Ride. Mannen en vrouwen gingen naakt op de fiets om zo de aandacht te vestigen op de klimaatverandering en de kwetsbaarheid van fietsers.

Het evenement was onder meer in Londen, Mexico City en Toronto een succes. De deelnemers hadden bovendien zo hun eigen manier om delen van hun lichaam alsnog te bedekken. Sommigen gebruikten een beetje glitter, terwijl anderen dan weer een gek masker droegen tijdens de rit. Opvallen was dan ook het grootste doel van de bende. “Mensen hebben nu eenmaal meer aandacht voor ons wanneer we naakt zijn, of ze dat nu appreciëren of niet”, aldus een van de deelnemers. “Maar in feite zouden ze fietsers altijd moeten opmerken.”

