KULeuven onderzocht wie van de Rode Duivels het beste met stress om kan: Vincent Kompany topt de lijst

Tegen Kazachstan was er zaterdag geen sprake van druk of stress. Maar onze Rode Duivels zijn intussen opgeklommen tot het niveau dat ze voor titels en Europese finales spelen. Hoe groter de inzet, hoe groter de druk. Maar hoe gaan de Rode Duivels daarmee om? De KULeuven en het data-intelligentiebedrijf SciSports helpen onze bondscoach Roberto Martinez een handje. Ze onderzochten nauwgezet hoe onze Rode Duivels onder druk presteren. Is het verrassend dat Vincent Kompany het best en Thorgan Hazard het slechtst scoort? Bekijk met ons de resultaten.