Jinnih Beels: “SP.A heeft te veel gesproken naar portemonnee”

Volgens Antwerps SP.A-schepen Jinnih Beels heeft haar partij bij de verkiezingen “te veel gesproken naar de portemonnee van de mensen en te weinig naar het hart van de mensen”. Dat heeft ze gezegd in De Zevende Dag. De focus op zekerheid en koopkracht was volgens haar wel goed, maar SP.A had ook een duidelijker verhaal moeten brengen rond “veiligheid en migratie”. Een veel harder migratiestandpunt, zoals de Deense sociaaldemocraten hanteren, is volgens Beels dan weer niet de oplossing voor de Vlaamse socialisten.

SP.A likt haar wonden na 26 mei. De partij haalde met moeite 10 procent en verloor vier zetels in de Kamer en vijf in het Vlaams Parlement. Volgens Antwerps SP.A-schepen Jinnih Beels moet haar partij “lessen trekken” uit die nederlaag. Dat haar partij de focus heeft gelegd op zekerheid en koopkracht was volgens haar niet verkeerd. Maar ze treedt gewezen kopstuk Frank Vandenbroucke wel bij in zijn analyse dat de focus op koopkracht misschien te eenzijdig was.

Veiligheid en migratie

“We hebben inderdaad te veel gesproken naar de portemonnee van de mensen en te weinig naar het hart van de mensen”, zegt Beels. Volgens haar SP.A een onvoldoende duidelijk verhaal gebracht op het vlak van veiligheid en migratie. “We hebben nagelaten om daar antwoorden op te bieden.” Moet haar partij dan een voorbeeld nemen aan de hardere en rechtsere lijn van de Deense sociaaldemocraten op het vlak van migratie? “Absoluut niet. Zij hebben op het vlak van migratie een heel zwartwitte kijk op de samenleving”, zegt Beels.

Maar de Vlaamse socialisten moeten wel een duidelijk rechten- en plichtenverhaal brengen. Nu is het volgens Beels te vaak onduidelijk waar SP.A voor staat. “We moeten naar buiten toe een front vormen. Mensen vragen duidelijkheid en we mogen niet overkomen als een Mexicaans leger”, meent de Antwerpse politica.

Gesprekken met Vlaams Belang

Kunnen de gesprekken die N-VA-voorzitter en Vlaams ‘formateur’ Bart De Wever op Vlaams niveau heeft met Vlaams Belang een impact hebben op de coalitie in Antwerpen? Beels denkt van niet. “Antwerpen is Antwerpen”, klinkt het en de Vlaamse regeringsvorming mag volgens haar geen invloed hebben op de bestuursafspraken in de Antwerpse coalitie. Beels herhaalde wel dat ze aanspraak wil maken op de burgemeesterssjerp indien Bart De Wever opstapt als Antwerps burgemeester om Vlaams minister-president te worden.