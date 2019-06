Duizenden passagiers zoeken mee naar ‘meisje in roze pyjama’ dat van boord van luxecruise is gevallen

Reddingswerkers zijn wanhopig op zoek naar een tiener in ‘roze pyjama’ die mogelijk van een cruiseschip is gevallen. Dat zou gebeurd zijn in Middellandse Zee in de buurt van eilanden Mallorca en Menorca.

Een schip van Norwegian Cruise Line was dit weekend aan het varen in het gebied rond de Balearen. De ouders van een tienermeisje alarmeerden de crew. Het meisje zou samen met hen nog tot zeker 1 uur ’s nachts op het balkon van hun kajuit hebben gezet. Toen de ouders gingen slapen, bleef het meisje nog even op het balkon. De volgende ochtend merkten de ouders dat hun dochter verdwenen was. Dankzij camerabeelden kon de bemanning zien dat het meisje voor het laatste gezien werd toen ze de kamer van haar ouders binnen ging.

Crewleden zijn daarop beginnen zoeken naar het meisje. Het cruiseschip maakte daarop ook rechtsomkeer. Ook passagiers hielpen met de zoektocht.

Water afspeuren vanop verschillende dekken

“De kapitein van het schip weerklonk door de speakers op alle dekken, hij zei dat het schip rechtsomkeer zou maken om te zoeken naar een passagier waarvan er ‘duidelijke aanwijzingen’ waren dat die overboord was gegaan”, zegt Rebekah Sanderlin aan Weather Channel. Sanderlin is een Amerikaanse journaliste die aan boord is van de cruise. “Na zo’n 2 uur varen werd omgeroepen dat we in het gebied waren waarvan gedacht werd dat de passagier in het water was terechtgekomen. De kapitein vroeg toen aan de andere passagiers om op het dek in een rij te gaan staan en mee het water af te speuren. Hij zei dat de passagier in het water die we zochten het laatste gespot was in roze pyjama. We hebben daar met duizenden over de reling staan kijken, voor uren. We zijn een hele tijd op die locatie gebleven.”

“We hebben zo’n 8 uur gezocht. Als ze nog aan boord zou geweest zijn, zouden we haar wel gevonden hebben”, zegt Sanderlin nog op Twitter.

4.100 passagiers

De cruiserederij heeft intussen ook een statement verspreid. Daarin gaat het over een ‘vrouwelijke gast’ die overboord is gevallen toen het schip van Cannes (Frankrijk) naar Palma de Mallorca (Spanje) aan het varen was. “De autoriteiten en hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd en er werd een reddingsoperatie opgezet. Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van deze passagier.” Naast boten worden er onder andere ook helikopters ingezet bij de zoektocht.

The Norwegian Epic, het cruiseschip, heeft een capaciteit van 4.100 passagiers. Het was het derde grootste cruiseschip ter wereld op het moment dat het gebouwd werd. Het schip heeft 16 dekken en 14 restaurants. Norwegian Epic is in 2010 voor het eerst uitgevaren.

De zoektocht naar het meisje heeft voorlopig nog niets opgeleverd.