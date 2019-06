Ex-voorzitter Barcelona haalt uit naar Real Madrid: “Transfer Hazard bewijst dat ze geen vertrouwen hebben in jeugd”

De transfer van Eden Hazard naar Real Madrid is ook bij grote rivaal FC Barcelona niet onopgemerkt voorbijgegaan. Joan Laporta, een oud-voorzitter van de Catalaanse club, haalde in de Spaanse media subtiel uit naar het beleid van de aartsrivaal. Al had hij voor Hazard alleen maar lof. “Hij zal ervoor zorgen dat La Liga nog competitiever wordt, dat staat vast”, aldus Laporta.

Real Madrid staat al sinds 2000 onder leiding van Florentino Pérez (behalve in de periode van februari 2006 tot juni 2009, nvdr.) en in die periode van 19 jaar lieten de Madrilenen zich vaak opmerken met dure transfers, ook wel de Galacticos genoemd. Hazard werd deze week de nieuwste Galactico en treedt daarmee in de voetsporen van namen als Zinédine Zidane, Ronaldo (de Braziliaan, nvdr.), David Beckham, Cristiano Ronaldp, Kaka, Xabi Alonso, Mesut Özil, Angel Di Maria en Gareth Bale. Dat feit is ook Joan Laporta niet ontgaan.

De portefeuille uithalen

Laporta was voorzitter van Barcelona van 2003 tot 2010 en weet dus wat het is om het tegen de Galacticos op te nemen. In het Spaanse AS deelde hij enkele steken uit aan de rivaal uit Madrid. “Ik vond het zelf niet leuk om de portefeuille uit te halen en mijn jeugdacademie te negeren”, aldus de Catalaan. “Dat is niet het model dat ik vertegenwoordig. Bij Barcelona hadden we lang een andere filosofie, waarbij we naar spelers zoeken voor de jeugdacademie. Trouwens, deze manier van ‘naar de markt gaan’ garandeert niets, want wij wonnen dit jaar La Liga terwijl Real Madrid niks pakte. Het bewijst dat ze niet in de jeugd vertrouwen”, aldus Laporta.

De voormalige voorzitter van Barcelona was wel zeer positief over de komst van Eden Hazard naar Spanje. “Hij is een fantastische voetballer en zal La Liga zonder twijfel competitiever maken. Maar Real Madrid moest de markt op om nieuwe spelers te halen, dat blijkt.”