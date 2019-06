Ruim 1.500 oproepen op nummer 1722 voor schade door storm

Er zijn zaterdag 1.575 oproepen van burgers gekomen op het nummer 1722 met betrekking tot schade door het stormweer. Dat zegt Ophélie Boffa van de FOD Binnenlandse Zaken.

De provincie Antwerpen kreeg het meeste oproepen (302), gevolgd door Limburg (285), Oost-Vlaanderen (276), Vlaams-Brabant (170) en West-Vlaanderen (128). In Wallonië waren de meeste oproepen, 191 in totaal, voor de centrale in Henegouwen, die ook de oproepen van Waals-Brabant krijgt. Daarna volgden de provincies Luik (92), Namen (66) en Luxemburg (10). De regio Brussel-Hoofdstad telde 55 oproepen op het speciale nummer.

Het nummer 1722 was actief van vrijdag 11.15 uur tot zaterdag 22 uur. Het nummer dient voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Het wordt voorlopig alleen geactiveerd wanneer het KMI een zware storm of onweer voorspelt, maar zal vanaf 2020 wel permanent in gebruik zijn.