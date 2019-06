Aangrijpende beelden: boswachter filmt hoe kudde olifanten rouwt om overleden kalf

Indiër Parveen Kaswan heeft deze week erg droevige beelden geplaatst op zijn Twitter-account. De boswachter filmde hoe een kudde olifanten rouwde om een overleden kalfje. Een zeer emotioneel schouwspel dat al vele kijkers wist te beroeren.

Kaswan kon nagenoeg het volledige ritueel vastleggen. Aanvankelijk droeg een volwassen olifant het kalf naar de overkant van een weg, waarna de rest van de kudde volgde. “De familie wilde de baby niet achterlaten”, was de conclusie van de boswachter. Waaraan het olifantje was overleden, is niet geweten.

Olifanten staan er al langer om bekend erg sterke sociale banden te smeden onder elkaar. Het afscheid bij een overlijden valt bij de diersoort dan ook erg zwaar.

