Jongste broer van Hillary Clinton gestorven: “Moeilijk om nu woorden te vinden”

Tony Rodham, geboren in 1954, is vrijdag gestorven. “Het is moeilijk om woorden te vinden”, zegt Clinton op Twitter. “Mijn hoofd wordt nu overspoeld met herinneringen aan hem. Wanneer hij een kamer binnenwandelde, dan lichtte hij de hele kamer op met zijn lach.”

Clinton beschrijft haar broer als vriendelijk, genereus en een geweldige echtgenoot voor Megan, en een geweldige vader voor Zach, Simon en Fiona. “We zullen hem heel erg missen.”

In tegenstelling tot zijn oudere zus, is Tony nooit echt in de politiek gegaan. Hij was onder andere consulent, maar heeft ook gewerkt als cipier, investeerder, privédetective en verzekeringsmakelaar.

In 2008 was Tony wel nauw betrokken bij de campagne van Clinton voor de Democratische kandidatuur voor het presidentschap, die Hillary Clinton uiteindelijk verloor aan Barack Obama. Bij de presidentscampagne van 2016 was Tony niet betrokken.

Over zijn relatie met zijn zus liet hij in 1999 optekenen dat er hem heel wat geweldige dingen zijn overkomen omdat hij een bekende zus en schoonbroer heeft (Hillary en toenmalig president Bill Clinton), maar dat hem daardoor ook al ‘verschrikkelijke dingen zijn overkomen”.

Volgens USA Today kampte Rodham met verscheidene financiële problemen, waaronder verlieslatende bedrijven, een reeks onzekere investeringsprojecten en de betaling van alimentatie.

Het is niet duidelijk aan wat Tony gestorven is.

Hillary Clinton (71) heeft nog een andere broer: Hugh Clinton (69)

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much.