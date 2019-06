Vrouw sterft na blikseminslag in Schotse Highlands

In de Schotse Highlands is zaterdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze geraakt werd door de bliksem. Dat melden de Britse media.

De 55-jarige vrouw was met zes anderen aan het wandelen op de duizend meter hoge berg Na Gruagaichean, in de buurt van Ben Nevis, toen de bliksem insloeg. De zeven werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar de 55-jarige vrouw overleed. Een tweede slachtoffer dat door de inslag werd geraakt, is ondertussen stabiel.

Volgens een ooggetuige was de blikseminslag zo krachtig, dat hij een krater sloeg in de grond, aldus de krant The Scottish Sun. De weersvoorspellingen voor zaterdag hadden geen melding gemaakt van onweer, enkel van grijs weer met veel kans op regen. Een inwoner uit de regio liet echter weten dat het weer in de bergen enorm snel kan omslaan.