GERUCHTEN. Ex-spelers Racing Genk zijn grof wild op transfermarkt, Carrasco staat dicht bij Arsenal

Het clubvoetbal ligt stil, maar de transfermarkt blijft op volle toeren draaien en dus swingen ook de geruchten de pan uit. De geruchten van de dag draaien vooral rond twee ex-spelers van Racing Genk: Leon Bailey en Kalidou Koulibaly. De eerste zou als vervanger van Eden Hazard naar Chelsea kunnen, terwijl Napoli een monsterbod van Manchester United zou ontvangen hebben voor Koulibaly. Ook elders wordt er heel wat gefluisterd over mogelijke transfers: dit zijn de geruchten van het weekend.

Chelsea heeft voormalig Genkspeler Leon Bailey in het vizier om het vertrek van Eden Hazard naar Real Madrid op te vangen. Dat schrijft Mail on Sunday. De 21-jarige Bailey stapte begin 2017 van Genk over naar Bayer Leverkusen. De Jamaicaanse winger heeft bij Leverkusen nog een contract tot 2023 en Chelsea zal dus diep in de buidel moeten tasten om hem over te nemen. De Londenaars hebben bovendien nog een transferverbod tot januari 2020, maar dat vechten ze nog aan bij het Internationaal Sporttribunaal.

84 miljoen euro: daarmee zou Kalidou Koulibaly nét niet de duurste verdediger aller tijden worden. Foto: Photo News

Met Kalidou Koulibaly kan naar verluidt nog een ex-speler van Racing Genk naar de Premier League. Volgens Corriere dello Sport zou Manchester United een bod van maar liefst 84 miljoen euro uitgebracht hebben op de verdediger van Napoli. Om u een idee te geven van de grootte van dat bod: toen Virgil Van Dijk eind 2017 naar Liverpool trok, betaalden The Reds 84,65 miljoen euro aan Southampton. Van Dijk is daarmee nog steeds de duurste verdediger aller tijden.

Vertrekt Yannick Carrasco na iets meer dan een jaar alweer uit China?Arsenal zou in pole position liggen. Foto: Imaginechina

Eerder berichtten we al dat Yannick Carrasco dicht bij een terugkeer naar Europa zou staan en volgens La Gazzetta dello Sport zou Arsenal bijna akkoord zijn met Dalian Yifang, de huidige club van de Rode Duivel. De 25-jarige vleugelspeler zou volgens de Gazzetta ook naar Milaan kunnen - naar verluidt hebben AC Milan én Internazionale allebei interesse in zijn diensten - maar zelf wil hij liever naar Arsenal. De Engelse club zou 25 tot 30 miljoen euro veil hebben voor Carrasco. In de Engelse Daily Mail zegt Carrasco bovendien dat Arsenal perfect bij zijn speelstijl past.

Adnan Januzaj, binnenkort te zien in San Siro? Foto: Photo News

Behalve Carrasco is er nog een Rode Duivel die op interesse uit Milaan kan rekenen. Volgens El Mundo Deportivo zou Adnan Januzaj op de radar van AC Milan verschenen zijn. De 24-jarige Belg speelt nu bij de Spaanse subtopper Real Sociedad, maar wil graag vertrekken. Milan zou tussen de 15 en 20 miljoen moeten betalen voor Januzaj. Een kans om de ooit zo hoge verwachtingen (Januzaj werd in de jeugd bij Manchester United gezien als een toptalent, nvdr.) in te lossen? Naar verluidt zou de Belg met Albanese roots ook naar Ajax kunnen.

Nog ander nieuws bij AC Milan, want volgens Tuttosport zou hun jonge doelman Gianluigi Donnarumma zomaar eens kunnen vertrekken. Leonardo, die onlangs zelf vertrok uit Milaan, wordt binnenkort mogelijk technisch directeur bij Paris Saint-Germain en zou de Italiaanse goalie maar wat graag mee willen nemen als dat inderdaad gebeurt. Volgens Leonardo is de nog altijd maar 20-jarige Donnarumma 65 miljoen euro waard.

Donnarumma zou bij PSG de vervanger worden van Gianluigi Buffon. Voor hem zal zich misschien een sprookje gaan voltrekken, want Buffon kondigde deze week na zijn vertrek ook aan dat hij nog niet met voetbalpensioen gaat. Straf, aangezien Gigi intussen al 41 jaar oud is. Maar waar moet hij naartoe? Volgens La Gazzetta dello Sport zal de bestemming Parma zijn. Als de roze sportkrant gelijk krijgt, keert Buffon terug naar de club waar hij in 1995 op 17-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte. Barcelona was naar verluidt ook een mogelijkheid, maar die geruchten worden ontkracht door El Mundo Deportivo.

Keert Gianluigi Buffon terug naar de plek waar zijn carrière begon? Foto: Photo News

Ook bij Real Madrid beweegt er nog wat. Gareth Bale aan het bestuur heeft laten weten dat hij absoluut niet weg wil - ondanks het feit dat zijn basisplek niet gegarandeerd kan worden na de komst van Eden Hazard en Luka Jovic. De Welshman is gelukkig in Spanje en wil graag in Madrid blijven wonen zodat zijn kinderen er kunnen opgroeien, meldt AS. Dat betekent echter niet dat er geen interesse is uit het buitenland: volgens The Sunday Mirror wil Manchester United de 29-jarige Bale huren.

We keren nog even terug naar Italië, waar ook de saga rond Mauro Icardi blijft duren. Een vertrek bij Internazionale lijkt onvermijdelijk na een bijzonder hectisch jaar. AS Roma en Juventus hebben interesse, maar volgens Corriere dello Sport zou Napoli de grootste kanshebber zijn. Meer zelfs: de Italiaanse krant beweert dat de club van Dries Mertens hun spits Lorenzo Insigne wil betrekken in een ruildeal. En dat terwijl Insigne een jeugdproduct is van de Napolitanen. Opmerkelijk.

Andere geruchten:

- Ook Liverpool zou zich in het rijtje clubs geschaard hebben dat interesse toont in Matthijs De Ligt. De 19-jarige verdediger van Ajax kan bij de Reds een centrale defensie vormen met Virgil Van Dijk, een rol die het duo ook bij de Nederlandse nationale ploeg vervult. (The Mirror)

- De Argentijnse international Rodrigo De Paul zou nadrukkelijke belangstelling hebben van Napoli. Zijn huidige club Udinese vraagt 35 miljoen euro, Napoli probeert een deal te krijgen net onder de 30 miljoen euro. Ook Internazionale heeft naar verluidt interesse. (Il Mattino)

- Atlético Madrid toont interesse in vleugelverdediger Elseid Hysaj (Napoli). Die heeft een afkoopsom van 50 miljoen euro in zijn contract, maar zou voor 25 miljoen euro mogen vertrekken. (AS)

- Sevilla is op zoek naar een nieuwe spits na het vertrek van AC Milan-huurling André Silva. De Spaanse club zou daarom kijken naar de Nederlander Bas Dost. Die mag weg bij Sporting Lissabon, dat minstens 20 miljoen euro wil voor de aanvaller. Er is ook interesse uit China. (Record)

- Lucas Digne (Everton) heeft naar verluidt interesse van Tottenham Hotspur. Everton wil echter een flinke smak geld vangen voor de Fransman en zou ook de Engelse international Danny Rose in ruil willen krijgen. (The Daily Star)

- Everton en Arsenal hebben allebei hun pijlen gericht op Djene Dakonam, een Togolese verdediger van Getafe. (Marca)

- Real Sociedad zou azen op Alexander Isak van Borussia Dortmund. De Zweedse spits speelde de voorbije maanden op huurbasis bij Willem II. (Marca)