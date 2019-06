Ploegmaat (en lookalike) van Kevin De Bruyne verrast journaliste in live-interview met kus in de nek

In groep B won Oekraïne met zware 5-0 cijfers van Servië, mede dankzij een doelpunt van AA Gent-spits roman Yaremchuk. Het was echter Oleksandr Zinchenko die achteraf de show stal. De ploegmaat (en lookalike) van Kevin De Bruyne verraste in een live-interview sportjournaliste Vlada Seda met een dikke smakkerd in haar nek.

Terwijl Zinchenko met een stevige grijns naar de camera opstapte, wist Seda duidelijk niet hoe te reageren terwijl ze zich in de studio vrolijk maakten over die plots kus. Een opmerkelijk beeld dat in deze #metoo-tijden ongetwijfeld nog een staartje zal krijgen.

Oekraïne staat in Groep B na drie speeldagen met 7 punten op kop. Litouwen en Luxemburg speelden in diezelfde groep overigens 1-1 gelijk, Luxemburg staat met vier punten verrassend tweede maar Portugal (2 punten) heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Oleksandr Zinchenko wordt niet zomaar de lookalike van Kevin De Bruyne genoemd:

Foto: Photo News

Vlada Seda is een bekende sportjournaliste in Oekraïne: