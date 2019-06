Streakster van Champions League-finale heeft geen spijt van stunt, integendeel: “Zo kan ik op 30 jaar met pensioen”

Kinsey Wolanski heeft geen spijt van haar stunt tijdens de Champions League-finale, hoewel die weinig om het lijf had. De 22-jarige Amerikaanse liep in een weinig verhullend badpak het veld op tijdens het treffen tussen Liverpool en Tottenham om het (pikante) videokanaal van haar vriend te promoten. Ze belandde enkele uren in de Spaanse cel maar kijkt tevreden terug op haar act: “Het moet helpen om op 30 jaar met pensioen te gaan.”

Kinsey Wolanski is het vriendinnetje van YouTuber Vitaly Zdorovetskiy. Toen ze tijdens de Champions league-finale het veld oprende enkel gehuld in een diep uitgesneden, zwart badpak met “Vitaly Uncensored” op, leverde dat voor het videokanaal met bijna 10 miljoen volgers onbetaalbare reclame op.

Maar ook voor haar eigen persoontje was al die aandacht meer dan welkom. Op Instagram ging Kinsey Wolanski zelf ook van 300.000 naar ondertussen bijna drie miljoen volgers. Het voormalige badpakmodel uit Los Angeles stond al in gerenommeerde bladen als Sports Illustrated en Maxim maar werd ze dus pas echt wereldberoemd door die seconden op het voetbalveld. Hoewel ze vijf uren in de Spaanse cel moest doorbrengen en wellicht levenslang geschorst zal worden, noemt ze het “de beste move” uit haar carrière. En ongetwijfeld niet haar laatste, zoals ze zelf aangeeft.

“Tegen de tijd dat ik 30 ben, wil ik voldoende geld verdiend hebben om met pensioen te gaan en streaken zoals tijdens de Champions League-finale zal me alleen helpen om dat doel te bereiken”, zegt Kinsey Wolanski in een (ongetwijfeld dik betaald) interview aan The Sun. “Ik ben dan ook van plan om nog meer te streaken om nog bekender te worden. Nadat ik uit de gevangenis was vrijgelaten, was ik van 300.000 volgers op Instagram naar meer dan twee miljoen gegaan: zo’n publiciteit is onbetaalbaar. Plots was ik beroemd over de hele wereld en kreeg ik talloze werkaanbiedingen. De respons is ongelofelijk, ik kan niet gelukkiger zijn. Het was de grootste kick van mijn leven.”

“Flirterige berichtjes van Liverpool-spelers”

“Ik denk niet dat ik iemand kwaad heb gedaan, het was gewoon een beetje ‘fun’. De fans vonden het geweldig, de spelers leken het leuk te vinden en zelfs de politie in het station vroeg om een foto. En ik onthul geen namen maar een paar Liverpool-spelers stuurden me zelfs flirterige privé-berichten. De ene stuurde een aantal hart-emoji’s en de andere een bericht met de tekst: ‘Ik zag je op de wedstrijd’. Ik wist eerlijk gezegd niet eens wie ze waren tot ik op hun profielen klikte. Ik heb echter niet gereageerd omdat ik al een vriendje heb.”

“Sommige mensen vragen zich misschien af ??hoe Vitaly zijn geld verdient, maar hij is briljant in wat hij doet. Zijn grappen zijn gewoon bedoeld als een beetje vertier en hij is echt de liefste kerel waarmee ik ooit hoop te trouwen.”