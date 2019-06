Spaanse politie bevrijdt 8 vrouwen die als seksslavinnen werkten in bar

De Spaanse politie heeft in de Spaanse badplaats Marbella acht vrouwen bevrijd die tegen hun wil vastgehouden werden en zich gedwongen prostitueerden. Bij de inval werden ook wapens, drugs en grote sommen cash geld aangetroffen. Volgens Spaanse media werden 21 verdachten aangehouden. Ze zouden deel uitmaken van een grote Portugese prostitutie- en drugsbende.

De vrouwen werden aangetroffen in een kelder onder het pand waar ze gedwongen aan de slag waren als prostituee. Sommige slachtoffers wisten dat ze naar de badplaats kwamen om te werken als prostituee, over de omstandigheden waren de vrouwen op voorhand niet ingelicht. Anderen dachten dat ze aan de slag gingen als masseuse. “Hun gedwongen leven bestond uit lange, vermoeiende dagen, boetes als ze niet wilden werken en bijna dagelijkse bedreigingen”, aldus de politie in een mededeling.

Bij de inval troffen de agenten ook grote hoeveelheden drugs en liquide geld aan. De politie vond ook nog enkele vuurwapens en documenten die wijzen op criminele activiteiten.