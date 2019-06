Even paniek tijdens Gay Pride in Washington wanneer deelnemers “geweerschoten” horen

Even paniek tijdens Gay Pride in Washington wanneer deelnemers “geweerschoten” denken te horen Video: Reuters

Tijdens de Gay Pride in Washington D.C. is zaterdag even paniek uitgebroken. Een deel van de aanwezigen dachten op een bepaald ogenblik geweerschoten te hebben gehoord en sloegen prompt op de vlucht. Volgens de politie was er echter op geen enkel moment sprake van enige dreiging.

Amateurbeelden tonen hoe groot de impact van het misverstand was. Mensen liepen zo snel mogelijk weg van de massa en klommen over dranghekken. Niet veel later werden de barricades zelfs omvergelopen. Door de chaos moesten zeven personen verzorgd worden in het ziekenhuis.

Guillermo Rivera, de commandant van de politie in Washington, meldde aan lokale media dat ze bij het begin van het incident een melding kregen van een gewapende man in een park. Enig bewijs dat er ook geschoten werd, hebben ze niet gevonden. Later op de dag werd wel een man gearresteerd die een wapen bij zich droeg.

