Motorcrossers betrapt in natuurgebied in Beveren: motoren in beslag genomen

Beveren-Waas - Bij een actie van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, het parket en de politie werden tien motorcrossers gevat in het natuurgebied De Haasop in Beveren. De motorcrossers kregen een proces-verbaal en hun motoren werden in beslag genomen. Dat meldt de Cel Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos.

“Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen vormen al enige tijd een probleem in de natuurgebieden van de Waaslandhaven”, zegt Sven Vrielynck, Celhoofd Natuurinspectie zondag aan Belga. “Verbodsborden en herhaaldelijke waarschuwingen volstonden niet om de motorcrossers op andere gedachten te brengen.”

Motorcrossen in natuurgebied veroorzaakt overlast voor bezoekers en schade aan fauna en flora. In de Haasop worden bijvoorbeeld zones met zeldzame orchideeën vernietigd door de banden van de motorcrossers. Het lawaai van de motoren verstoort de konikpaarden die er zorgen voor het natuurlijk ‘onderhoud’ van het natuurgebied. Het verjaagt ook de vogels die specifiek gehecht zijn aan rustige broedgebieden met veel riet en water. En ook nesten van vogels die op de grond broeden, dreigen door de motorcrossers te worden kapotgereden. Ook wandelaars die komen genieten van de natuur in de Waaslandhaven, ondervinden hinder. Naast lawaaioverlast bestaat er ook een reëel gevaar voor ongevallen.

Vorig jaar werd in de provincie Limburg een gelijkaardige actie gehouden. “Die toonde aan dat deze strenge aanpak een ontradend effect heeft”, besluit Vrielynck.