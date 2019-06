Grote uitslaande brand in Londens appartementsblok

In een appartementsblok in Barking, in het oosten van Londen, woedt momenteel een grote uitslaande brand. De brandweer is met vijftien brandweerwagens en zo’n 100 mensen ter plaatse, zo berichtten The Sun en de Daily Mirror.

Op beelden via sociale media is te zien hoe meerdere verdiepingen van het appartementencomplex in lichterlaaie staan. Rookpluimen verspreiden zich boven de skyline van de Britse hoofdstad.

Volgens de brandweer brak de brand uit op de zesde verdieping. Voorlopig zijn er geen berichten van mogelijke slachtoffers. Het is ook nog gissen naar de oorzaak van de brand.

Volgens The Sun gaat het om een blok van luxeflats. Ze zouden nog niet lang in gebruik zijn.