Stal vol hooi volledig uitgebrand na elektrische brand

Lichtervelde - Een schuur van landbouwers langs de Kapellestraat in Lichtervelde brandde zondagmorgen helemaal uit. Een elektrisch defect lag aan de basis van de brand.

Landbouwer Gabriel Velghe en Rosa Borra werden zondagochtend door een alerte passant gealarmeerd. Samen probeerden ze nog heel wat werkmateriaal uit de stal te verwijderen. De brandweer van Lichtervelde was snel ter plaatse. Wegens weinig druk op de waterleidingen, riepen ze snel versterking op. De brandweerposten van Ardooie, Zwevezele en Wingene kwamen steun brengen.

De brand verspreidde zich zeer snel door het vele stro dat in de schuur lag. Daarom moest de brandweer ook snel nablussen, om te voorkomen dat er stro ging smeulen. Zo was het risico er dat er een tweede brand zou ontstaan.

“Gelukkig konden we snel de aanpalende woning vrijwaren”, zegt brandweerofficier Dirk Delameilleure. “Het blussen zelf duurde een uur, maar we zijn nog tot 15 uur blijven nablussen.” De dieren die in de stal verbleven, waren op het moment van de brand allemaal buiten. De schuur viel niet meer te redden. Het parket stuurde geen branddeskundige ter plaatse.