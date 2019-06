Cristiano Ronaldo toont zijn goed hart voor Nations League-finale: hij laat teambus stoppen voor knuffel met zieke fan

Heel Portugal rekent vanavond op Cristiano Ronaldo om in Porto voor eigen volk de allereerste UEFA Nations League te winnen. Dan moet wel Nederland opzij gezet worden. De druk is dus groot maar na de laatste training toonde Ronaldo zijn goed hart: hij liet de teambus van Portugal stoppen om een zieke fan een selfie te laten nemen.

Portugal Portugal Nederland Nederland Volg hier de finale van de UEFA Nations League tussen Portugal en Nederland!

De Eduardo Moreira stond zaterdag na de laatste training langs de kant van de weg met een bord, met daarop de tekst “Cristiano, geef me een knuffel”. Ronaldo zag het en liet de ploegbus stoppen: de 11-jarige jongen mocht de bus opstappen voor een knuffel en een selfie met zijn grote idool. Volgens de Portugese pers lijdt Eduardo Moreira al jaren aan leukemie en omschrijft hij zichzelf als “de grootste fan” van Ronaldo.

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer