Drama met reddingswerkers in Frankrijk: drie slachtoffers vermoedelijk verdronken door reddingsvest

Ter hoogte van de kust van de Franse Vendée zijn afgelopen vrijdag drie opvarenden van een reddingsschip omgekomen. Vermoedelijk raakten ze niet uit het gekapseisde schip vanwege hun reddingsvesten. De overlevenden hebben zondag een eerbetoon gebracht aan hun overleden collega’s. De Franse president Macron lauwerde de drie overleden reddingswerkers als helden en zal hen postuum bekronen.

De reddingsboot SNS 061 vertrok vrijdagochtend kort voor middag. Op dat moment beukt de zware storm Miguel in op de Franse westkust. Het schip zocht tevergeefs naar een vissersboot in nood. Dat schip was intussen al herleid tot wrakstukken, enkel een reddingsvlot werd teruggevonden.

De storm raasde met bruut geweld en bracht de SNS 061 al snel in de problemen. Een golf van zes van meter sloeg alle ruiten van de SNS 061 aan diggelen. De zeven reddingswerkers werden van hun post weggeduwd door het water. “Terwijl het zeewater zich een weg zocht door onze boot, probeerden we allemaal onze positie weer in te nemen. Tevergeefs want even later bleek dat de boot onbestuurbaar was. Het zeewater had de motor en de elektrische circuits lam gelegd”, zegt één van de overlevende bemanningsleden. In geen tijd was het reddingsschip een speelbal voor de wilde zee. Woeste golven beukten in op de romp en het schip helde gevaarlijk over, mede door het gewicht van het water in het schip. Kort daarna werd het schip opgeslokt door een grote golf, waarna het gekapseisd bovenkwam. Door de water werden vier van de zeven bemanningsleden uit de stuurhut geduwd. “Eenmaal weer boven water, zagen we dat Yann, Alain en Dimitri nergens te bekennen waren. We wilden terug naar onze boot gaan om hen te redden maar hadden nauwelijks kracht meer.”

De vier konden gered worden, maar voor de drie andere bemanningsleden kwam alle hulp te laat. Het schip spoelde aan met daarin de lichamen van de drie overige bemanningsleden. “Hun reddingsvesten waren opgeblazen. Daardoor zaten ze vast tegen het plafond van de stuurhut toen de boot ondersteboven in de golven dreef”, zegt Xavier de la Gorce van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Zulke reddingsschepen zijn ontworpen om vanzelf terug recht te komen, maar door de grote hoeveelheid water aan boord, bleef het schip gekapseisd.

De visser voor wie de reddingswerkers uitrukten is nog niet gevonden, intussen is alle hoop opgeborgen dat de man ooit nog levend teruggevonden wordt.

Postume eer

President Macron heeft via Twitter gemeld dat hij de drie omgekomen reddingswerkers postuum zal bekronen voor hun moed. Ze zullen maandag benoemd worden tot de Nationale orde van het Legioen van Eer. Dat is de hoogste en belangrijkste onderscheiding in Frankrijk.