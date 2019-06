Activisten van Greenpeace bezetten olieplatform voor Schotse kust

Volgens het Britse persbureau waren de activisten met een boot naar het pas opgeleverde platform gevaren en zijn ze vervolgens op de installatie geklommen. De actievoerders zijn naar eigen zeggen bereid om dagenlang stand te houden.

Greenpeace wil dat er niet langer naar olie wordt geboord, wil de mensheid “uit de huidige klimaatnoodtoestand geraken”, maar BP is van plan om de komende jaren nog fors gebruik te maken van de olievoorraden. Volgens Greenpeace is het de bedoeling dat het olieplatform alles samen zo’n “30 miljoen klimaatschadelijke olievaten” oppompt.

BREAKING: Two activists are blocking a @BP_plc oil rig from setting out to the North Sea where it intends to drill for 30 million barrels of oil. We're in a #ClimateEmergency - the age of oil is over. RT to show your support! #NoMoreOil

I'm occupying a @BP_plc oil rig that intends to drill up 30 million barrels of climate wrecking oil in the North Sea. As long as I'm here, the rig isn't going anywhere. Follow #ClimateEmergency #NoMoreOil & #BPShutDown to keep up to date on this



(I'm Jo btw. On the left) 1/ pic.twitter.com/RI60T9NFxu