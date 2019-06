Foto met hongerige meeuw gaat viraal: 200.000 Twitter-likes, een eigen website en een belegering door Amerikaanse media

Een Amerikaanse vrouw die een foto van haar maaltijd wilde nemen, gaat momenteel over de tongen in de Verenigde Staten: Alicia Jessop mag een hongerige meeuw bedanken voor een leuke vakantieherinnering, 200.000 Twitter-likes, een belegering door de media, en een eigen website met merchandising.

Alicia Jessop, een 34-jarige professor in de rechten aan de Universiteit van Pepperdine in Californië, was vrijdag voor een conferentie in Vermont, één van de zeven Amerikaanse staten die ze nog niet had bezocht. Ter ere van die feestelijke gelegenheid wilde ze absoluut een zogeheten ‘lobster roll’ eten, een plaatselijke specialiteit met krab. Daarvoor trok ze naar Fox’s Lobster House in York, waar ze naast de ruige Atlantische kust “het perfecte kiekje” wilde maken. “Het was zo pittoresk, met die vuurtoren in de verte. Ik neem helemaal niet zo vaak foto’s van mijn eten, maar ik wilde het moment vastleggen.”

Maar toen Jessop het perfecte shot zocht, voelde ze plots iets in haar hand. “Ik dacht dat ik mijn broodje had laten vallen. Pas toen realiseerde ik me dat een meeuw met mijn eten aan de haal was gegaan. Het is een slimme vogel, en het gebeurde allemaal zo snel. Nog voor ik de tijd had om de meeuw weg te jagen, was hij met zijn vriendjes al aan het eten”, lacht Jessop.

“Ik was echt beschaamd: je hoort zo veel verhalen van mensen die zichzelf in gevaar brengen om een gekke Instagram-foto te nemen, en plots was ik één van hen. Ik had 21,50 dollar weggegooid voor een foto.” Maar al snel zag Jessop het grappige van de gebeurtenis wel in: toen ze terug naar het restaurant wandelde, bekeek ze de foto’s op haar gsm en barstte in lachen uit: ze had het exacte moment waarop de meeuw toesloeg gefotografeerd.

Jessop plaatste de foto met het bijschrift “Dit is waarom we geen leuke dingen kunnen hebben” op Twitter.

This is why we can’t have nice things. I was trying to take a picture of the lobster roll I ordered in Maine and well, this happened ????????? pic.twitter.com/N601vpQ41h — Alicia Jessop (@RulingSports) 7 juni 2019

$43 and one seagull attack later, I am now enjoying my first lobster roll at Fox’s Lobster House in York, Maine. pic.twitter.com/ZsBFjakcfU — Alicia Jessop (@RulingSports) 7 juni 2019

200.000 likes

Na haar escapades in Vermont vloog Jessop terug naar Los Angeles, maar terwijl zij in het vliegtuig zat, ging haar tweet viraal. Maandagochtend had het beeld al 200.000 likes verzameld, en werd ze overspoeld door verzoeken door Amerikaanse media voor een interview.

Vreemd voor een fout gelopen vakantiekiekje, maar volgens Jessop vooral “omdat mensen een lach kunnen gebruiken, zeker in deze tijden”. De vrouw vreest ook niet dat ze voor de rest van haar leven bekend zal staan als ‘de vrouw met de meeuwenfoto’: “Er zijn veel ergere dingen waar je bekend voor kan zijn. Als dit betekent dat ik een paar gratis ‘lobster rolls’ krijg, en een beetje humor in het leven van de mensen kan brengen, is dat een goede zaak.”

Misschien kan Jessop ook nog een slaatje slaan uit haar nieuwe bekendheid, want ze opende al een website met haar verhaal, en de belofte dat ze binnenkort merchandise zal verkopen.