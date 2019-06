In Nederland blijven ze trots ondanks missen van Nations League: “België? Wij zijn niets minder dan België”

Geen Nederlandse triomf zondag in de Nations League. Oranje ging met 1-0 onderuit tegen Portugal en moest tevreden zijn met zilver. Maar het Nederlandse zelfvertrouwen kreeg geen deuk, integendeel.

Gonçalo Guedes besliste op het uur de finale in het Estádio do Dragão in Porto. De teleurstelling bij onze Noorderburen was groot. “We maken grote stappen als team, als groep”, zei kapitein Virgil van Dijk aan de NOS. “Zowel binnen als buiten het veld. Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten. We gaan door en we zullen ons maximaal voorbereiden op de EK-kwalificatie.”

“We weten waar we vandaan komen, maar we weten ook waarin we ons kunnen verbeteren”, vulde bondscoach Ronald Koeman aan. “Verdedigend en op het middenveld staat het goed. Laten we hopen dat we de komende jaren voorin meer krijgen. Dan winnen we aan creativiteit. Je ziet dat er wel een aantal spelers aan zit te komen voor de aanval, maar het niveau voor Oranje is iets anders dan af en toe een wedstrijd in Nederland spelen.”

“Er was bij ons niet één speler die het verschil maakte. Portugal was ook erg solide als team, maar Bernardo Silva en Gonçalo Guedes zijn heel snel en handig. Die creativiteit misten wij.”

“Niets minder dan België”

“Ik ben trots op de spelers, teleurgesteld in het resultaat”, aldus Koeman. “Of we wat aan de Nations League gehad hebben? Ja, echt wel. We hebben tegen Engeland, Duitsland, Frankrijk en Portugal gespeeld. Ik denk dat het de sterkste landen in Europa zijn. Misschien hoort Spanje er nog bij. België? Wij zijn niets minder dan België.”