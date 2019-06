Supertalent Matthijs de Ligt krijgt advies van niemand minder dan Cristiano Ronaldo: “Ik schrok er een beetje van”

Geen Nations League-triomf voor Nederland. Portugal en Cristiano Ronaldo gingen voor eigen publiek aan de haal met de trofee na een 1-0-overwinning. Na afloop kreeg Matthijs de Ligt advies van Cristiano Ronaldo.

De Ligt is een van de supertalenten van het Europese voetbal. Op z’n 19de kapitein van Ajax, kampioen en bekerwinnaar van Nederland en halve finalist in de Champions League. Werkelijk elke topclub wil de Nederlandse verdediger dan ook in huis halen.

Barcelona leek lang de dans te leiden voor De Ligt en die strijd zelfs al gewonnen te hebben. Maar manager Mino Raiola wil, zoals gewoonlijk, het onderste uit de kan halen voor zijn speler en zichzelf. De Spaanse kampioen heeft dan ook serieuze concurrentie gekregen van voor PSG, Manchester United, Liverpool én Juventus.

Foto: AFP

Ronaldo, die vorige zomer de overstap naar Turijn maakte, vroeg dan ook meteen na de match aan De Ligt om naar de Oude Dame te komen. “Dat zou goed kunnen, ja”, gaf De Ligt toe bij de NOS. “Ik verstond hem eerst niet. Ik schrok er een beetje van, dus daarom lachte ik. Maar ik heb niets gezegd. Zo kort na de wedstrijd ben je daar ook totaal niet mee bezig. Dan baal je dat je verloren hebt en dat is het enige waar je dan aan denkt eigenlijk.”

Maar waar speelt de Nederlander volgend seizoen? “Ik weet het niet. Ik ga nu eerst op vakantie en uitrusten, relaxen. En dan zullen we het wel zien. Als je uitrust, heb je genoeg tijd om na te denken.”