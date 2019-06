Acteur uit ‘Undercover’ stagedivet op Pinkpop, maar dat gaat niet helemaal goed

De Nederlandse acteur Frank Lammers verraste zondag de festivalgangers op Pinkpop. Al doorstond hij zijn vuurdoop op het podium in Landgraaf niet zonder kleerscheuren.

Lammers, bekend als Ferry Bouman uit ‘Undercover’, was te gast bij een optreden van Rowwen Hèze. Hij zong een liedje mee en als afsluiter wilde hij in het publiek springen. Alleen was de afstand tussen het podium en het publiek toch wat groter dan gedacht. Hij kwam met zijn scheenbeen terecht op het metalen hek. “Hoe groot de schade is, zien we morgen wel”, zegt hij aan de Nederlandse krant ED.

Spijt heeft Lammers sowieso niet. “Dit kan weer van mijn bucketlist. Het was helemaal te gek, alleen het hek was wel hard.”