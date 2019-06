Leuvense studente krijgt te maken met racisme op de bus, maar bijt flink van zich af

Leuven - Een Leuvense studente heeft haar felle discussie met een man die zich racistisch uitliet op de bus, gefilmd en online gezet. Op Twitter werd de korte video meteen duizenden keren bekeken, maar de jonge vrouw wil duidelijk zijn: “Ik post dit niet om aandacht, maar uit woede. Woede voor dit systeem waar racisme steeds ongestraft kan.”

De studente in kwestie, Félicia Mukendi, schrijft op Twitter ook neer hoe de discussie tot stand kwam. “Ik stap rustig op de bus in Leuven om naar mijn kot te gaan, ik ga zitten achter een zwarte vrouw met twee kinderen. Naast ons zoals jullie kunnen zien de man in kwestie en de vrouw recht tegenover hem.”

De man in kwestie zou de twee kinderen al meermaals lelijke blikken toegeworpen hebben toen hij ook begon uit te dagen volgens de studente: “Ja al die vreemdelingen daar, allemaal moordenaars, criminelen… Daar in Brussel… Ze zouden ze beter allemaal opkuisen”, zo mompelde hij volgens Mukendi. Zo ging het volgens de jonge vrouw haar hele rit, zo’n tien minuten lang, door. Tot ze uiteindelijk haar geduld verloor en in de tegenaanval ging.