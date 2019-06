Actrice in rolstoel schrijft geschiedenis met eerste ‘Oscar van de musical’: “Deze prijs is voor elk kind met een handicap”

De grote winnaar van de Tony-awards was de musical “Hadestown”, maar dat succes wordt licht overschaduwd door een écht historische gebeurtenis. Voor het eerst in de geschiedenis van de theaterprijzen werd een actrice in een rolstoel bekroond voor haar werk. Ali Stroker won de Tony voor beste vrouwelijke bijrol in een musical, en dat voor een rol die heel wat verleidelijker was dan ze zelf voor mogelijk hield.

Actrice Ali Stroker won de Tony Award voor beste vrouwelijke bijrol in een musical. “Deze prijs is voor elk kind met een handicap of een beperking dat vanavond kijkt en erop gewacht heeft om hier vertegenwoordigd te zijn”, zei de actrice, die zelf in een rolstoel zit, in haar dankwoord. Stroker speelde in de musical “Oklahoma!” de verleidelijke Annie Ado, een rol die Stroker nooit gedacht had te kunnen vertolken, zo zei ze in maart aan het magazine Vulture: “Zeker als tiener zocht ik altijd naar rolmodellen in rolstoelen. Ik voelde me wel een seksueel persoon, maar ik wist niet hoe ik dat kon tonen, en ik wist gewoon nooit zeker of in een rolstoel zitten wel sexy kon zijn.”

De prijs voor beste acteur in een toneelstuk ging naar “Breaking Bad”-ster Bryan Cranston voor zijn hoofdrol in “Network”.

De musical “Hadestown” over de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice is de grote winnaar geworden van de Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. De Broadway-musical, die veertien keer genomineerd was, ging zondagavond in de Radio City Music Hall in New York aan de haal met acht awards.

“Hadestown” won onder meer de award voor beste musical en beste regie (Rachel Chavkin). De award voor beste toneelstuk ging naar het Ierse familiedrama “The Ferryman”. Beste regisseur van een toneelstuk was de Brit Sam Mendes voor zijn regie van “The Ferryman”. De Vlaming Ivo van Hove was in die categorie genomineerd met “Network”, maar kon die nominatie niet verzilveren. “Ferryman” kaapte ook de award weg voor beste scenografie in een toneelstuk. De Vlaamse theaterdecorontwerper Jan Versweyveld (“Network”) was in die categorie ook een van de genomineerden.

De Broadway-theatersector boekte afgelopen seizoen nieuwe records. Zowel de omzet als het bezoekersaantal steeg met ongeveer tien procent tegenover het vorige seizoen. Volgens de sectorvereniging Broadway League verkochten de theaters samen zowat 14,8 miljoen tickets. De omzet bedroeg ongeveer 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro).