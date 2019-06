Siebe Schrijvers steekt ambities voor EK niet onder stoelen of banken: “Het hoogste mogelijke, winnen dus”

Komende zondag openen de Jonge Duivels hun Europees kampioenschap in Italië met een groepswedstrijd tegen Polen. De Belgische U21 willen scoren, dat maakte Siebe Schrijvers heel duidelijk in een interview met De Zondag.

In een groep met Polen, Italië en Spanje krijgen de Duivels meteen stevige concurrentie om door te stoten naar de knock-outfase van het EK. Maar volgens Schrijvers zijn de troepen van bondscoach Johan Walem er klaar voor.

“Ik heb er zin in. Veel zin. We hebben hier twee jaar keihard naartoe gewerkt. Dit EK moet de kers op de taart worden voor deze groep. De ambitie? Het hoogste mogelijke, winnen dus. Dat moet de ambitie zijn. De winnaars van de drie poules en de beste tweede gaan naar de halve finale. Dat wordt dus loodzwaar. Spanje en Italië zijn de favorieten in onze poule. Wij zijn een outsider. Maar die rol ligt ons wel. Dat hebben we bewezen in de kwalificaties.”

Als de Belgen de poule overleven, plaatsen ze zich bovendien voor de Olympische Spelen. “Dat leeft écht in deze groep, al de hele campagne”, aldus Schrijvers. “Als dat zou lukken, is het EK geslaagd. Tokio zou een unieke ervaring zijn.”

“Mijn vader werd gek van al die telefoontjes”

Schrijvers beleeft een droom. “Ik heb al gekke aanbiedingen gekregen. Toen ik vijftien was, kon ik in Engeland een contract tekenen voor tien keer zoveel geld als in Genk. Manchester City? Onder andere, ja. Maar vraag me niet welke andere ploegen. Ik weet dat niet. Ik liet dat over aan mijn vader en aan Nico Vaessen, mijn manager. Mijn vader werd gek van al die telefoontjes. Hij was ook niet thuis in die wereld.”

De Club Brugge-speler speelt al vier jaar met één iemand in zijn hart. “Mijn grootste tegenslag? Het overlijden van mijn grootvader, vier jaar geleden. Hij kwam élke wedstrijd kijken. Hij was echt mijn beste vriend. Kanker. Amper 69 jaar. Toen hij overleden was, kwamen mijn ma en mijn broer mijn kamer binnen. Ik wist meteen wat ze te vertellen hadden. Ik had die dag een wedstrijd. Alex McLeish, toen trainer van Genk, liet me de keuze. Ik heb gespeeld én gescoord. Dat was een uniek moment.”