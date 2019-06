Bizar figuurtje verschijnt plots op beelden beveiligingscamera: “Dobby uit Harry Potter”

Een Amerikaanse vrouw kon haar ogen niet geloven toen ze beelden van haar beveiligingscamera bekeek. “Eerst zag ik een schaduw die van mijn voordeur wegliep”, klinkt het op Facebook waar de beelden al miljoenen keren werden bekeken. “En toen zag ik dat ding. Wat in hemelsnaam is dat?” Sommige fans van Harry Potter zijn er nu nog meer van overtuigd dat de magische wereld van JK Rowling echt bestaat en denken dat het Dobby, de huiself was die op pad ging. Anderen hebben meteen een nuchtere, logische verklaring klaar: “Gewoon een kind met een petje op dat op slippers rondloopt.”