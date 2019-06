Op leven en dood: Boris Johnson profiteert van drugsbekentenissen van rivalen om kandidatuur als Brits premier kracht bij te zetten

De harnassen zijn aangetrokken, de zwaarden gewet: maandag wordt de definitieve lijst vastgelegd van kanshebbers om Theresa May op te volgen als leider van de Britse Conservatieve Partij en eerste minister. Boris Johnson lijkt de gedoodverfde winnaar, met dank aan tegenstanders die zichzelf vakkundig in de voet schieten.

Michael Gove, momenteel nog minister van Milieu in de regering van de opstappende May, zag zijn poging om de nieuwe Britse premier te worden afgelopen weekend ontsporen, toen hij moest bevestigen dat hij in het verleden drugs had genomen. “Ja, het was een misdaad. Ja, het was een vergissing. Ja, ik heb er veel spijt van”, bekende Gove aan de BBC dat hij decennia geleden cocaïne had gebruikt. De bekentenis is des te pijnlijker, omdat Gove in het verleden ook minister van Justitie was.

Michael Gove (rechts) moest toegeven dat hij in het verleden cocaïne had gebruikt. Foto: REUTERS

Toch vindt de man dat het nieuws zijn kandidatuur niet mag torpederen. “Ik heb altijd gezegd dat mensen nooit gedefinieerd mogen worden door de slechtste beslissing die ze hebben genomen”, aldus Gove, “maar dat ze altijd een kans zouden moeten krijgen om te veranderen en beter te doen.”

Opium en cannabis

Ook Rory Stewart, een andere kandidaat voor het partijleiderschap, bekende eerder al dat hij tijdens een huwelijksfeest in Iran opium heeft gerookt. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking noemde die beslissing “helemaal fout”, nadat hij “had gezien welke gevolgen druggebruik kunnen hebben”.

En ook minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt moest onder druk van de conservatieve Britse media door het stof, nadat hij toegaf tijdens een trektocht door India in zijn jeugd “een maaltijd te hebben gegeten waar misschien cannabis in zat”.

Boris schakelt versnelling hoger

Ook Boris Johnson heeft al eens toegegeven dat hij drugs had gebruikt. In de populaire nieuwsquiz ‘Have I Got News for You’ grapte hij enkele jaren geleden dat iemand hem cocaïne had aangeboden toen hij op de universiteit zat, maar dat hij “had geniesd, zodat het niet in zijn neus was gegaan”. En toen hij er later in een interview naar werd gevraagd, gaf hij toe dat hij de coke wel degelijk had gesnuifd: “Het moet wel in mijn neus gegaan zijn, ja. Maar ik vond er niet veel aan.” In andere interviews gaf Johnson ook toe cannabis te hebben gerookt.

Video: YouTube

In tegenstelling tot bij zijn tegenstanders, ondervindt de campagne van Johnson echter weinig schade van die bekentenissen. Sterker nog: met zijn tegenstanders in het verdomhoekje, zag de voormalige burgemeester van Londen en minister van Buitenlandse Zaken afgelopen weekend zijn kans schoon om zijn kandidatuur kracht bij te zetten.

‘Brextremisme’

In een interview met de krant The Sunday Times paaide Johnson de hardliners in zijn partij door te zeggen dat hij de 43 miljard euro die het Verenigd Koninkrijk volgens het akkoord gesloten door Theresa May verschuldigd is aan de Europese Unie niet zou betalen, en dat hij de Ierse back-stop, het voornaamste obstakel voor een goedkeuring van de Brexit-deal door het Britse parlement, uit het akkoord zou laten halen. Bovendien liet Johnson weten dat hij als premier desnoods zou kiezen voor een harde Brexit op 31 oktober, akkoord of niet.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 juni 2019

Zijn “brextremistische” houding (copyright: Britse pers) levert Johnson alvast de steun op van Steve Baker, een sleutelfiguur bij de eurosceptische Conservatieve parlementsleden. Volgens Baker kan de Conservatieve Partij een zware nederlaag bij de volgende verkiezingen enkel vermijden als Johnson de nieuwe partijleider wordt.

I am going to put my complete faith in Boris Johnson because he understands that unless we deliver a Brexit worth having in the opinion of Brexit Party voters than we will suffer a Jeremy Corbyn government with all the horrors that would mean for our prosperity and our wellbeing. pic.twitter.com/ieRy867M5j — Steve Baker MP (@SteveBakerHW) 8 juni 2019

Schrik voor verkiezingen

Buitenlandminister Jeremy Hunt waarschuwt echter dat als de Conservatieven te hard vasthouden aan de nieuwe Brexit-deadline, er nieuwe parlementsverkiezingen dreigen als de nieuwe premier toch geen deal zou kunnen sluiten met de Europese Unie. “Als je zegt dat je de EU op 31 oktober verlaat, met of zonder deal, maar het parlement stemt een resolutie die dat verbiedt (zoals in maart al eens gebeurde, nvdr.), dan zit je in een impasse waar je enkel uit kan raken door nieuwe verkiezingen”, aldus Hunt.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwt voor een te harde Brexit-houding. Foto: AFP

Als de Britten opnieuw naar de stembus trekken alvorens het land de EU heeft verlaten, zullen eurosceptische kiezers hoogstwaarschijnlijk massaal overlopen van de Conservatieve Partij naar de Brexit Party. Ter illustratie: bij de Europese verkiezingen iets meer dan twee weken geleden kreeg de partij van Nigel Farage maar liefst iets meer dan 30 procent van de stemmen, terwijl de Conservatieven een oplawaai van jewelste kregen en strandden op amper 8 procent.

Fractie vs. leden

Het is maar de vraag of Hunt en andere kandidaten met een soortgelijke genuanceerde houding voldoende Conservatieve leden achter zich kunnen krijgen. Toch is het evenmin al een gelopen race voor Boris Johnson: hij moet namelijk eerst zorgen dat hij bij de laatste twee kandidaten behoort. En het duo dat straks mag deelnemen aan de verkiezing door de partijleden, wordt bepaald door de parlementsleden van de Conservatieve Partij. En daar heeft Johnson zich doorheen de jaren met zijn chaotische en onvoorspelbare gedrag niet bepaald populair gemaakt. De vraag is echter ook of de backbenchers het aandurven om de kandidatuur van Johnson niet te weerhouden.

Kandidaten kunnen zich tot maandagmiddag aanmelden. Op 13, 18, 19 en 20 juni stemmen de Conservatieve parlementsleden vervolgens bij geheime stemming. Op 22 juni mogen de partijleden zich dan uitspreken. De winnaar wordt ongeveer vier weken later bekendgemaakt.