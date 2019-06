Zieke ex-profvoetballer Fernando Ricksen kan het niet langer opbrengen en kondigt “laatste avond” aan: “Hopelijk zie ik jullie dan”

Hij maakte lang het mooie weer bij onder andere AZ, Glasgow Rangers en Zenit, én liep de kantjes eraf tijdens zijn voetbalcarrière. Maar sinds ruim vijf jaar leidt Fernando Ricksen (42) aan de spierziekte ALS. De Nederlander organiseerde op regelmatige tijdstippen benefietavonden, maar daaraan komt nu een einde.

Ricksen surft via een spraakcomputer die hij bedient met zijn ogen. “Ik ben boos op die ziekte. Boos omdat ik afhankelijk ben van anderen. Ik kan niets meer zelf. Ik ben gefrustreerd. Maar ik ben niet bang om te sterven. Maar wel als ik niet kan ademen door de ALS. Als ik stik, dan ben ik bang. Maar klaar om te gaan ben ik nog niet. Ik leef nog veel te graag”, zei hij in een interview met The Guardian.

Ricksen levert een harde strijd tegen ALS. “Ze dachten vroeger dat ik gek was. Nu denk ik dat ze me zien als een gekke kerel met ALS”, aldus de Nederlander, die zo veel mogelijk naar evenementen bleef gaan. Omdat het moet. “We leven enkel van zijn pensioen van zo’n 1.300 euro per maand”, gaf zijn partner Veronika toe. “Daarom doen we die evenementen.”

“Ik ben altijd blij om mensen te zien”, vulde Ricksen aan. “Maar het geeft me een gemengd gevoel. Het herinnert mij ook telkens aan alle dingen die ik niet meer kan doen.”

Aan die evenementen/benefietavonden komt nu een einde. In een emotionele videoboodschap op Twitter laat Ricksen weten dat een benefietwedstrijd op 28 juni in Glasgow zijn laatste wordt. “Het wordt steeds moeilijker voor mij, dus dit zal mijn laatste avond zijn. Kom langs en maak er met mij een avond van om nooit te vergeten. Hopelijk zie ik jullie dan.”

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 juni 2019