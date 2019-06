Belgische jongeman komt om bij verkeersongeval in Frankrijk

Een jonge Belgische automobilist is zondag rond 10 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het noorden van Frankrijk. Dat berichten Franse media.

Het ongeval gebeurde in Bas-Lieu, bij Avesnes-sur-Helpe. De bestuurder, een jongeman van een jaar of twintig, raakte van de weg af en botste tegen de muur van een restaurant. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al overleden. Volgens de krant La Voix du Nord waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Sudpresse weet te melden dat het slachtoffer afkomstig was van Sivry-Rance in de provincie Henegouwen. Hij liep school aan het college Saint-Joseph in Chimay.