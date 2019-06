Hallucinante foto’s tonen hoe Britse lerares transformeerde in ordinaire dievegge die ouderen viseerde om drugs te betalen

Elenor Proctor leek het leven mooi op orde te hebben: de 36-jarige Britse vrouw was gelukkig getrouwd, had twee dochters, en een succesvol eigen bedrijf dat advies leverde aan scholen. Maar niet alles was wat het leek, bleek toen de vrouw vorige week voor een rechtbank in Manchester moest verschijnen.

De vrouw bleek al 15 jaar lang drugsverslaafd te zijn. En toen haar huwelijk eind vorig jaar strandde, ontspoorde het leven van Proctor volledig: ze kreeg een relatie met de veroordeelde overvaller en heroïneverslaafde Patrick Nicholson (34), en nam deel aan de reeks diefstallen die ze samen pleegden om hun drugsgebruik te financieren, en waarbij ze vooral ouderen viseerden.

Proctor werd veroordeeld tot 4 jaar cel. “Jouw verhaal is een waarschuwing voor de maatschappij over het gevaar van drugs, met name heroïne en crack: een spectaculaire en onvermijdelijke val, van een deftige job en familie naar dakloosheid en gevangenis”, aldus rechter Richard Mansell.

De Facebook-pagina van Proctor is een weerspiegeling van die val: waar ze vorig jaar nog pronkte met haar hervonden geloof in God en mooie foto’s van haar dochters tijdens vakanties in het buitenland, staan nu de mug shots die vorige week door de politie van Manchester werden verspreid. Daarop is een verwaaide Proctor te zien met ingevallen ogen, ongekamd haar en uitgelopen make-up.