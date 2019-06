Man neemt op originele manier wraak op melkdief

De 25-jarige Damon Hudson uit het Britse St. Ives werd al een paar weken geteisterd door een melkdief. Omdat de man nogal verzot is zijn dagelijkse portie melk, besloot hij wraak te nemen en de dief in de val te lokken.

Op 17 mei begon de ellende: elke ochtend na de levering om 4 uur verdwenen de melkflessen aan Hudsons deur. Hij besloot een cameraatje in de deurbel te plaatsen om de melkdief op heterdaad te kunnen betrappen.

“Mijn melk betekent alles voor me”, legt Hudson uit. “Mijn broertje en zusje kunnen in de ochtend niet zonder hun ontbijtgranen. Die dief ontneemt ons ons ontbijtgenot. Niet het einde van de wereld natuurlijk, maar wel irritant”, verklaarde hij aan Metro. “Ik heb de politie nog niet gebeld, die hebben wel wat beters te doen dan zich met melkdiefstal bezig te houden. Ik heb het anders aangepakt.”

Eigen recept

Op de videobeelden was steeds duidelijk te zien hoe de dief er met de melk vandoor ging. “We hebben het twee weken aangezien, maar toen had ik er schoon genoeg van. Om wraak te nemen zette Hudson een zuivelvariatie op de stoep naar geheel ‘eigen’ recept. Hudson plaste in de melkfles. En voor ‘extra smaak’ voegde hij ook nog een scheutje visolie toe.

De melkdief heeft de fles meegenomen. “Hopelijk was het de laatste. Dat het hem moge smaken. Die gek verdient het.”