Deze vrouw kan op het WK hét record van internationale doelpunten breken en geen enkele man komt in de buurt

Op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen staan maandag twee wedstrijden op het programma: Argentinië - Japan en Canada - Kameroen. Het is vooral uitkijken naar de wedstrijd van de Canadezen. De reden: Christine Sinclair.

De intussen 35-jarige kapitein van het Canadese nationale elftal, de nummer vijf van de wereld, begint aan haar vijfde WK en speelt tegen Kameroen haar 282ste interland. Daarin scoorde ze liefst 181 doelpunten, slechts drie minder dan het record van de Amerikaanse Abby Wambach.

“Het zou natuurlijk enorm veel betekenen voor mij om het record te evenaren en breken”, vertelt Sinclair aan de BBC. “Ik herinner me nog goed hoe ik ooit begon aan mijn carrière. Met te denken dat ik veel doelen had om te bereiken, maar als 16-jarige wilde ik dit record al breken.”

Sinclair is ook blij dat het vrouwenvoetbal stappen heeft gezet. Zo is er tijdens dit WK 30 miljoen te verdelen, een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. “Gewoon het feit dat ik hier zit en bijna driehonderd interlands heb gespeeld, is al opmerkelijk op zich. Dit wordt mijn vijfde wereldbeker en elke editie lijkt die groter en groter te worden. Ik kijk er echt naar uit.”

Foto: AP

Mocht de Canadese het record breken, dan doet ze qua internationale doelpunten 97 exemplaren beter dan Cristiano Ronaldo. De Portugees staat op de eeuwige ranglijst bij de mannen tweede achter de Iraniër Ali Daei met 109 doelpunten.

De speelster van Portland Thorns FC denkt overigens nog niet aan stoppen na dit WK. Ze wil ook graag naar de Olympische Spelen, volgend jaar in Tokio.