Vlaamse vlogger beklimt Makro-mast: “Dit is oprecht het domste wat ik ooit gedaan heb”

Nazareth - Een Oost-Vlaamse YouTuber heeft onlangs onbeveiligd de zendtoren aan de Makro-winkel in het Oost-Vlaamse Nazareth beklommen. “Oprecht het domste wat ik ooit gedaan heb”, volgens de jonge Timon Verbeeck zelf, en daar is men het bij de politiezone Schelde/Leie volmondig mee eens.

Timon Verbeeck uit Lochristi oogstte al enig succes op YouTube met een reeks video’s onder de titel ‘Timon Goes...’, maar wil meer fans dan de 1.500 volgers die hij nu heeft. Daarom gaat de jonge kerel in een nieuwe reeks wekelijks “de confrontatie aan met de dingen waar ik het meest schrik van heb”. Te beginnen met: hoogtevrees.

Daarom beklom hij onlangs “samen met een professionele freerunner” zonder beveiliging de zendtoren aan de Makro-winkel in Nazareth. Nochtans is Verbeeck zich bewust van het gevaar, afgaande op zijn woorden “Sorry voor mijn onverantwoordelijk gedrag”, “Dit is oprecht het domste wat ik ooit gedaan heb”, en de pancarte “Deze actie is geen impulsieve daad. We waren voldoende op de hoogte van de veiligheid van de constructie. Doe dit niet na.”

“Iedereen die zegt dat dit dom is, heeft gelijk”

Het duo en hun cameraman klimmen over het hek dat rond de voet van de toren staat, en raken in twee pogingen ook tot bovenaan. Daar herhaalt Verbeeck zijn oproep om zijn stunt niet na te doen: “Ik weet het: hier gaat veel kritiek op komen. Iedereen die zegt dat dit dom is, heeft gelijk. Want dit is ook fucking dom. Maar het is ook wel fucking geslaagd”, jubelt hij. “Dat is wat ik wou bewijzen: ik dacht dat het me niet zou lukken, ik heb echt zo hard getwijfeld. Maar ik ben blijven doorzetten. Als je je ooit onzeker voelt in het leven, of denkt ‘dit gaat niet lukken’… kijk naar deze video, en het gaat je wel lukken. Wat je ooit wil bereiken: doe het gewoon, want dit gevoel is onbeschrijflijk.”

Politie: “Het parket is al verwittigd”

Mooie woorden, maar bij de politiezone Schelde/Leie kan men niet lachen met de stunt van Verbeeck. Hoewel een patrouille het trio al even tegenhield voor een controle alvorens ze aan hun stunt begonnen, beklommen ze de toren daarna toch. “We zullen hier zeker gevolg aan geven”, zegt woordvoerder Katie Lefever. “Het parket is al verwittigd. We gaan die jongens natuurlijk niet gerechtelijk vervolgen, maar hun ouders zullen op de hoogte worden gebracht en we zullen hen flink de oren wassen.”