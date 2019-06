Hond zit meer dan 12 uur vast op piepklein balkon: “Deur waarschijnlijk dichtgewaaid”

Een hond zat afgelopen weekend meer dan twaalf uur vast op een piepklein balkon van een appartementsgebouw in Sint-Gillis, een gemeente het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buren hoorden het dier de hele nacht huilen en belden de hulpdiensten. De brandweer zette een hoogtewerker in om de hond - een Amerikaanse staffordshireterriër - te bevrijden. De eigenaar vermoedt dat de deur van het balkon is toegewaaid terwijl hij weg was.

De hond zat volgens getuigen tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag urenlang opgesloten zonder eten of drinken. De eigenaar van het dier - de hond heet Bounty - reageerde op de Franstalige televisiezender RTL op alle kritiek die hij krijgt. De man was op bezoek bij familie in Vlaanderen en zweert dat hij zijn hond niet met opzet heeft opgesloten. “Ik laat de deur altijd open zodat hij buiten kan terwijl ik weg ben”, zegt de eigenaar van Bounty. Hij beweert dat de deur in het slot is gevallen door de wind.

Maar die versie van de feiten wordt in twijfel getrokken door personen die aanwezig waren tijdens de interventie om het dier uit zijn benarde situatie te redden. “De politie en brandweer heeft tegen de deur geduwd toen ze dier gingen halen”, klinkt het in de Franstalige media. “Ze hebben toen vastgesteld dat de deur niet open was. Dit is gewoon een geval van dierenmishandeling, maar we mogen niet overdrijven. Het dier heeft een normaal gewicht en ziet er niet uit alsof hij fysiek mishandeld wordt.”

