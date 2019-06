Familie van vermiste Belgische rugzoektoerist: “We blijven hopen tot hij gevonden wordt”

Voor de familie van Théo Hayez (18) uit Oudergem is het bang afwachten. In Australië is de politie met man en macht aan het zoeken naar de vermiste student. De jonge avonturier verdween anderhalve week geleden na een avondje uit in Byron Bay. Zijn nicht Lisa helpt de zoektocht mee coördineren, maar voorlopig zonder resultaat. “De onwetendheid over wat er gebeurd is, is verschrikkelijk.”