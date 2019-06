Tweejarige jongen zit al vier dagen vast in 33 meter diepe put in India

In India proberen de hulpdiensten maandag een tweejarige jongen te bereiken die al vier dagen vastzit in een put in de staat Punjab. Fatehvir Singh viel donderdag in de put met een diepte van 33 meter en een diameter van slechts 23 centimeter. “De put was bedekt met een zak zand, maar het lijkt erop dat de jongen erop gestapt is, uitgegleden is en zo naar beneden gevallen is”, aldus een lokale verkozene.

De jongen was aan het spelen in de velden vlakbij zijn huis. Hoe het kind eraan toe is, is niet geweten. De hulpverleners proberen een buis met een diameter van één meter parallel aan de put tot op de diepte te brengen waar de jongen zou zitten. Intussen zijn ook een zuurstofleiding en een camera naar beneden gebracht.

“We hebben goede hoop dat we binnen enkele uren het kind kunnen lokaliseren”, aldus nog de lokale afgevaardigde.

#prayersForFatehvir Dera Sacha soda volunteers are prayers for well being and safe rescue for Fatehvir. Dera volunteers are continuesly working for safe rescue of the child pic.twitter.com/mmrJ30paIq — Gurjeet Singh (@Gurjeet09941267) 8 juni 2019

48 uur vast

In 2006 werd in India nog een jongen van zes jaar levend uit een put gehaald. Dat gebeurde in de staat Haryana, vlakbij de hoofdstad New Delhi. De jongen zat 48 uur vast. De redding werd rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Dichter bij ons was er begin dit jaar het noodlottige verhaal van de tweejarige Julen. Die viel in de buurt van het Spaanse Malaga per ongeluk in een ruim honderd meter diepe put met een diameter van slechts 25 centimeter. Na een zoekoperatie van dertien dagen werd de jongen dood teruggevonden.